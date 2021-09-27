В Москве госпитализировали Григория Явлинского

У политика проблемы с сердцем

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский попал в больницу.

По данным telegram-канала Mash, в ночь на 26 сентября Явлинский пожаловался на тяжесть в груди, учащенное и затрудненное дыхание.

Политика положили в кардиологическое отделение. Медики диагностировали нарушение сердечного ритма. Состояние Явлинского оценивается как среднетяжелое. В пресс-службе "Яблока" эту информацию пока не комментируют.

Ранее Явлинский перенес две операции на сердце. В 1998 году его оперировали в Германии, а в 1999-м – в США.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Партия "Яблоко" в нижнюю палату парламента не прошла.

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