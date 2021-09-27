Призыв экс-президента Афганистана признать талибов оказался фейком

Аккаунт Ашрафа Гани в соцсети был взломан

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани опроверг информацию о том, что он якобы призывает всех признать правительство талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России).

В понедельник, 27 сентября, в Facebook Гани появился пост с призывом не отдаляться от Афганистана с учетом текущей ситуации, а сотрудничать с новым правительством — помочь талибам, признать их и разморозить активы Афганистана.

Однако через несколько минут Ашраф Гани сообщил в своем Twitter, что его аккаунт в Facebook подвергся кибератаке и был взломан.

Между тем источник в российском Министерстве иностранных дел рассказал, что Россия и Афганистан обсуждают возможность визита делегации афганского правительства, сформированного представителями движения "Талибан". При этом говорить о конкретике преждевременно.

Также в Министерстве иностранных дел рассказали, что спецпредставители России, Китая и Пакистана договорились с "Талибаном" поддерживать контакты в интересах мира и процветания Афганистана.

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