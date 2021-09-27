Лукашенко сообщил о катастрофе на границе с ЕС

Президенту Белоруссии доложили об обстановке на рубежах

Александр Лукашенко назвал катастрофой ситуацию с мигрантами на границе с Евросоюзом. Президенту Белоруссии доложили об обстановке на рубежах страны.

По словам Лукашенко, на границе – настоящая гуманитарная катастрофа. Белорусский лидер заявил, что сопредельные страны ЕС ввели чрезвычайное положение и никого туда не пускают – "чтобы никто не знал, как там умирают люди".

"Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса: ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС. А белорусские пограничники неоднократно сообщали, что Литва, Польша и Латвия насильно выдворяют мигрантов на белорусскую территорию.

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