Глава Минобрнауки оценил влияние пандемии на высшее образование в России

Система выстояла и стала только сильнее, отметил Фальков

Система российского высшего образования в период пандемии коронавирусной инфекции стала только сильнее. Такое мнение в понедельник, 27 сентября, высказал министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

Выступая на пленарном заседании Профессорского форума 2021 "Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы", Фальков поблагодарил преподавательское сообщество за достойный ответ пандемии и преодоление всех сложностей на протяжении последних двух лет.

Министр отметил, что сложнее всех пришлось тем, кто планировал научные экспедиции и не имел доступа к необходимому оборудованию. Однако совместно с представителями Российской академии наук, академических институтов и корпоративного сектора удалось найти решение.

В результате система высшего образования в России не только выстояла, но и стала еще крепче, цитирует главу Минобрнауки ТАСС.

Ранее Валерий Фальков рассказал, что в 2021 году конкуренция среди поступающих в высшие учебные заведения была серьезнее, чем прежде, однако в целом результатами довольно и руководство вузов, и абитуриенты. При этом глава Минобрнауки согласился с тем, что отдельные моменты порядка приема в вузы требуют совершенствования.

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