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Собаки и кошки остаются в доме в Ногинске, где три недели назад взорвался газ

12:40
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

На данный момент спасены есть питомцев

В Ногинске спасатели вызволяют животных из разрушенного взрывом девятиэтажного дома.
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Большинство питомцев хозяева сумели вывести самостоятельно, однако некоторые животные оказались заблокированы.

Спасательная операция ведется с первого дня, но сделать что-то для животных сложно, так как есть угроза обрушения здания. Рисковать человеческими жизнями нельзя, поэтому спасатели используют различные нестандартные варианты и ловушки с кормом, рассказал изданию "Подъем" глава Богородского района Игорь Сухин.

На текущий момент спасены шесть животных. Операция продолжается. Поймать животных очень сложно, так как при виде человека они наоборот пытаются спрятаться.

"Всего спасено уже шесть домашних животных. Это три кошки, котенок, собака и попугай в клетке. По состоянию на 27 сентября в доме предположительно могут оставаться еще две кошки", - сообщили агентству "Москва" в администрации города.

Накануне волонтерам удалось извлечь кошку Нюшу, которая три недели просидела в запертой квартире без еды и воды. Ее отправили на обследование в ветеринарную клинику.

Взрыв в жилом доме в подмосковном Ногинске прогремел утром 8 сентября. Основное версией случившегося является утечка бытового газа. В ходе разбора завалов спасатели МЧС нашли тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек.

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