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Собянин: За несколько лет в Москве построено более 300 детских садов

12:24
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Детские сады посещают почти 500 тысяч юных москвичей

Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на улице. Вольная, где встретился с будущими воспитателями - призерами чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное воспитание".

"Детские сады посещают почти 500 тысяч московских детишек. Это целая страна. Десятки тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый день, заботятся о них. И в Москве каждый год строится большое количество новых детских садов. За последние годы построено больше 300", - сказал Собянин.

Не менее важной, чем строительство новых зданий, задачей мэр назвал создание уютной атмосферы для детей. Собянин также поздравил работников детсадов с Днем воспитателя.

"От имени москвичей я сегодня воспитателям детских дошкольных учреждений хочу сказать спасибо и поздравить с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, удачи, успехов в этой сложной и очень важной работе", - сказал он.

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