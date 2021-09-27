Лукашенко заявил об открытии антибелорусского фронта

Спецслужбы сообщили об иностранных войсках на границах республики

Корпуса иностранных войск разворачиваются на границах с Белоруссией. Александр Лукашенко сослался на данные спецслужб. Белорусский президент упомянул Польшу и Украину.

"В Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска – притом иностранных государств, прежде всего США… Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по- старому говоря, фронт", - приводит заявление Лукашенко на встрече с силовым блоком агентство БелТА.

По данным белорусского президента, на Украине создаются учебно-тренировочные лагеря. В них обучают целенаправленно работе по Белоруссии, а в числе курсантов, в частности, беглые лидеры белорусской оппозиции.

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