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В Совфеде допустили введение упрощенного ЕГЭ

12:45
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Более простой вариант экзамена могли бы сдавать те, кто не планирует поступать в вузы

В рамках совершенствования механизма Единого государственного экзамена может появиться его упрощенная версия — для тех, кто не планирует в дальнейшем поступать в высшие учебные заведения. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
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Гумерова в целом согласилась с тем, что сдавать ЕГЭ должны все, однако выступила за дифференциацию уровней экзамена. Сенатор выразила мнение, что "упрощенный вариант должен быть для тех, кто не планирует поступать в вуз — может быть, они на следующий год досдавали бы какую-то вариативную часть".

В разгар пандемии коронавирусной инфекции российские власти решили, что сдавать ЕГЭ будут лишь те старшеклассники, кто планирует поступать в вузы, напомнила Гумерова. Однозначно сказать, правилен ли такой подход в текущей ситуации, она затруднилась и указала, что считает оправданным обсуждение данного вопроса.

В целом ЕГЭ является понятным инструментом оценки знаний учащихся, дающим одинаковый шанс школьникам из любого региона поступить в высшие учебные заведения, считает сенатор. Однако "в плане наполнения" немало дискуссий, иногда совершенно оправданных, цитирует Гумерову АГН "Москва".

В Рособрнадзоре ранее заявили, что полная отмена ЕГЭ может привести к снижению качества образования, поскольку единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению. При этом Единый госэкзамен как вступительное испытание в вузах подтвердил востребованность в качестве эффективного механизма отбора абитуриентов.

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