Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Бетувакс"

Новую вакцину от коронавируса проверят на 170 пациентах

Министерство здравоохранения России одобрило проведение первого и второго этапов клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции "Бетувакс".

"Бетувакс-КоВ-2 — это рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Целью исследований является оценка безопасности, переносимости и иммуногенности Бетувакс-КоВ-2 у взрослых здоровых добровольцев.

Сведения о разрешении испытаний появились в профильном реестре в понедельник, 27 сентября. Разрешение действует до 31 августа 2022 года. Первый и второй этап испытаний проведут на 170 пациентах, сообщает ТАСС.

В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт".

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее оценил эффективность российской вакцины "Спутник V" в отношении дельта-штамма коронавируса. Вирусолог подчеркнул, что она значительно выше, чем у западных препаратов.

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