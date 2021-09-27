Европа на краю: энергетики предупредили об ужасной зиме

Холодная зима станет катастрофой

Рост стоимости электричества из-за рекордно высоких цен на газ может привести к серьезным последствиям в европейских странах. Главную причину проблем шведские эксперты видят в сокращении поставок газа из России.

По мнению консультанта по энергетическому рынку компании Shepherd Energy Арне Эстерлинда, забронированный Москвой объем транзитных мощностей на октябрь "необычайно мал". Кроме того, усугубляет положение задержка запуска "Северного потока - 2".

"Если в Европе случится холодная зима, это будет катастрофой... Мы все ближе и ближе подходим к краю", — заявил эксперт. Предполагают, что в случае дефицита правительства могут прибегнуть к локальным отключениям электричества, пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

Однако дефицит российского газа – не единственная проблема. Европейская энергетика также зависит от погоды – из-за распространенности ветряных и гидроэлектростанций. Сыграло роль и снижение поставок газа из США.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. На торгах 15 сентября зафиксировано исторический рекорд — более 960 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости.

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