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Песков прокомментировал законопроект о названиях и сроках губернаторов

13:41
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

В Кремле призвали дождаться начала работы Госдумы восьмого созыва

В Кремле осведомлены о законодательной инициативе, касающейся сроков полномочий глав субъектов Российской Федерации. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков назвал комментарии в данной связи преждевременными, предложив дождаться начала работы Госдумы восьмого созыва — ей и предстоит рассматривать данный законопроект.

После начала новой нижней палаты парламента "будет идти соответствующая проработка" законодательной инициативы, "тогда уже наступит время" давать комментарии, отметил представитель Кремля.

Что касается идеи запретить именовать глав регионов как-либо иначе, Песков предположил, что в законопроекте "позиция скорее всего в пользу того, чтобы все упорядочено было". Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что должность президента в государстве должна быть только одна — однако в силу специфики определенных субъектов Федерации, например, Республики Татарстан, их руководителей также именуют президентами.

Владимир Путин относится к этой специфике с пониманием, однако будущее покажет перспективность приведения всего этого к общему знаменателю, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, снимающий запрет для глав регионов избираться более чем на два срока подряд. Документ также предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Российской Федерации, а высший орган исполнительной власти региона — правительством субъекта Российской Федерации.

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