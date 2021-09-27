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Коронавирус сократил продолжительность жизни в мире

13:30
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Это сильнейший спад после Второй мировой войны

Пандемия коронавируса спровоцировала сильнейший спад средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах.
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Это произошло впервые после Второй мировой войны, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета. Так, например, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве - на 1,7.

По мнению ученых, COVID-19 привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни из-за высокой смертности среди пожилых людей.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 231 895 916 случаев коронавируса. Скончались 4 749 498 человек.

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