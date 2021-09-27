Коронавирус сократил продолжительность жизни в мире

Это сильнейший спад после Второй мировой войны

Пандемия коронавируса спровоцировала сильнейший спад средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах.

Это произошло впервые после Второй мировой войны, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета. Так, например, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве - на 1,7.

По мнению ученых, COVID-19 привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни из-за высокой смертности среди пожилых людей.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 231 895 916 случаев коронавируса. Скончались 4 749 498 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram