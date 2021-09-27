Организатора восхождения на Эльбрус задержали после гибели альпинистов

В скором времени его арестуют

Организатора восхождения на Эльбрус задержали в Кабардино-Балкарии. Его уже допросили.

Следствие намерено добиться его ареста, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа.

23 сентября 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи. Они были на высоте 5400 метров, когда погода ухудшилась. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 альпинистов. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в больницу, семерых из них позже выписали.

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