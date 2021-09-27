Подробности состояния госпитализированного Явлинского

У политика действительно проблемы с сердцем

Пресс-секретарь основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского подтвердил его госпитализацию из-за проблем с сердцем.

Политик лежит в кардиологическом отделении одной из московских больниц. Его состояние удовлетворительное.

"Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей", - рассказал News.ru помощник Явлинского Игорь Яковлев.

Ранее telegram-канал Mash написал об экстренной госпитализации Явлинского. В ночь на 26 сентября лидер "Яблока" пожаловался на тяжесть в груди, учащенное и затрудненное дыхание. Медики диагностировали нарушение сердечного ритма.

Явлинский уже перенес две операции на сердце. В 1998 году его оперировали в Германии, а в 1999-м – в США.

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