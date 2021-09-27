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Песков рассказал об отношении Путина к сменяемости власти

13:45
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Все хорошо в меру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о региональной власти. Один из пунктов документа снимает запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд. Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за сменяемость власти.
Песков раскрыл темы переговоров Путина и Эрдогана

"Здесь нет единой позиции. Законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика. Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти - но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе", - сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря президента, все хорошо в меру. И Владимир Путин по большинству вопросов придерживается такого сбалансированного подхода, приводит слова Пескова ТАСС.

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