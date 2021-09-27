Путин назвал новые должности лидеров избирательного списка ЕР

Президент поздравил партию с убедительной победой на выборах

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 сентября, встретился с лидерами федерального избирательного списка партии "Единая Россия" на прошедших 17-19 сентября выборах в Госдуму восьмого созыва.

В первую пятерку списка ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

Глава государства поздравил представителей ЕР с убедительной победой партии и поблагодарил за достойный результат избирательной кампании. Путин отметил, что результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии и к ее конкретным делам.

Как рассказал российский лидер, Сергей Лавров станет председателем партийной комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Сергею Шойгу предстоит возглавить комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири.

Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите семьи и детей, Денису Проценко поручат комиссию по здравоохранению, в ведении Елены Шмелевой окажется комиссия по образованию и науке.

Президент также отметил, что по итогам выборов фракция "Единой России" в Госдуме может обновиться практически наполовину — почти на 50%, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин провел встречу с лидерами партий, преодолевших пятипроцентный барьер и получивших думские мандаты. Президент поставил политикам задачу - вытащить значительное число людей из бедности, повысить уровень здравоохранения и образования, а также темпы роста экономики.

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