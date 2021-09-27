Собянин встретился с будущими воспитателями детских садов

Мэр встретился с призёрами чемпионатов WorldSkills

Отличный результат второй год подряд показывает и Москва. Столичную сборную на чемпионате WorldSkills Russia сегодня поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города встретился с призерами в компетенции "Дошкольное воспитание". Беседа состоялась в новом детскому саду на Вольной улице. Он откроется уже до конца осени. Так совпало, что сегодня же отмечается и День воспитателя и всех дошкольных работников.

Диана сразу находит контакт с ребенком. Чувствуются мастерство и заинтересованность: работать с детьми - ее большая мечта. Девушка учится на третьем курсе в Педагогическом колледже, и уже умеет организовать интересные занятия и игры - Диана это доказала, завоевав для Москвы первую медаль в своей дисциплине на национальном чемпионате WorldSkills.

"На нацфинале было сложно, все участники были достаточно подготовлены, и соревноваться было очень сложно. Я точно знаю, что свою жизнь я хочу связать с детьми. Образование не стоит на месте, всегда можно в нем развиваться, всегда себя проявить, мне очень понравилась эта профессия", - говорит победитель национального чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное воспитание" Диана Милованова.

Чемпионат WorldSkills - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов и школьников. По результатам общекомандного зачёта второй год абсолютным чемпионом признана московская сборная. Будущих воспитателей поздравил мэр столицы.

"Девчата, вам отдельное спасибо, что выбрали такую сложную профессию, и так достойно представляете город Москву на соревнованиях WorldSkills, побеждаете. Представляю, насколько это сложно", - сказал Сергей Собянин.

Эта встреча прошла в новом здании детского сада на востоке столицы. Он построен по индивидуальному проекту и похож на Изумрудный город. Всего здесь 9 групп. Каждая - в отдельном блоке со своей игровой, спальней, раздевалкой и буфетом.

Здание рассчитано на 205 детей. Пространство отвечает всем стандартам - широкие коридоры и дверные проемы, есть дополнительные холлы, а на лестницах пандусы. В детском саду будут работать психолог и логопед, есть помещение для развивающих занятий и спорта. А в универсальном зале можно заниматься музыкой, хореографией и ставить спектакли.

"Занавес, декорации. Интерактивный экран с проектором позволит выводить панорамы на экран, чтобы ребятам было интереснее исполнять роли", - говорит директор школы 1362 Лариса Тихонова.

Как отметил мэр Москвы, главное в детских садах - это особая добрая атмосфера, которую создают их работники.

"Детские сады посещают почти полмиллиона московских детишек. Это целая страна. Десятки тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый день, заботятся о них. И в Москве каждый год строится большое количество новых детских садов. За последние годы построено больше 300. От имени москвичей воспитателям детских дошкольных учреждений хочу сказать спасибо, и поздравить с профессиональным праздником, пожелать здоровья, удачи, успехов в их сложной, но очень нужной работе", - сказал Собянин.

Новый сад на улице Вольной откроется в ноябре - сначала начнут работать четыре группы. А в будущем будет возможность организовать в здании и первые классы начальной школы.

Наталья Тарасова, Илья Ушаков, Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр".

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