Песков рассказал о меню Путина и Шойгу на отдыхе в Сибири

Кухня была "без изысков"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в Сибири.

"Меню и кухня очень простые каждый раз, никаких там изысков, естественно, нет", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

При этом пресс-секретарь главы государства не стал давать оценок спортивной составляющей таких походов. По словам Пескова, подобного рода отдых на природе выбирают многие россияне.

Президент и министр обороны отдохнули в Сибири в первой декаде сентября. Кадры были опубликованы лишь накануне. Задержка была связана с проходившей предвыборной кампанией и трагической гибелью 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева.

В поездке Путин и Шойгу ходили по тайге, рыбачили, на ночлег остановившись в палатке с "камином".

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