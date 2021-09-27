Путин назвал главных врагов России

Страна должна решать проблемы в здравоохранении
В ходе встречи с вице-премьерами правительства президент России Владимир Путин перечислил главных врагов страны.
"Нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура!" кричать рановато. Враг еще не побежден", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).
По словам президента, основными врагами России остаются бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения. Кроме того, наблюдаются проблемы в образовании и процессе развития инфраструктуры.
России, добавил Путин, есть над чем работать.
"Главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - резюмировал российский лидер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram