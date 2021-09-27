Путин назвал главных врагов России

Страна должна решать проблемы в здравоохранении

В ходе встречи с вице-премьерами правительства президент России Владимир Путин перечислил главных врагов страны.

"Нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура!" кричать рановато. Враг еще не побежден", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

По словам президента, основными врагами России остаются бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения. Кроме того, наблюдаются проблемы в образовании и процессе развития инфраструктуры.

России, добавил Путин, есть над чем работать.

"Главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - резюмировал российский лидер.

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