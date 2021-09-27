Россияне рассказали, сколько потратили на летний отдых

Отпускной бюджет вырос за год на 19%

Средняя сумма, израсходованная россиянами на отдых летом 2021 года, составила 38 858 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник, 27 сентября.

Взять отпуск удалось 74% респондентов. Отпускной бюджет участников исследования, по данным опроса, вырос за год на 19%: в 2020 году россияне потратили на летний отдых в среднем 32 592 рубля.

На такую же величину сократился планируемый отпускной бюджет. Если в 2020 году жители России собирались израсходовать на отдых 49,5 тысячи рублей, в текущем году показатель снизился до 40 022 рубля.

Среди тех, кому удалось сходить в отпуск, 33% провели его дома, 23% отдыхали на даче или садовом участке, 9% съездили в другой город или село в России, 5% посетили курорты Краснодарского края, а 4% побывали в Крыму.

Из россиян, отдохнувших за границей, побывали в Абхазии 37%, в Турции — 25%, на Кипре — 7%, в Казахстане — 5%, по 4% — в Армении и Белоруссии.

При этом 59% опрошенных рассказали, что провели летний отдых там, где планировали в начале года, 28% изменили свои планы. Причиной корректировки в 22% случаев стало отсутствие денег или падение доходов, а также пандемия коронавируса. Еще 11% помешало состояние здоровья, 10% — личные или семейные обстоятельства, 9% — работа или отсутствие отпуска.

Среди отдохнувших 75% остались довольны отпуском. 23% высказали негативные оценки. Причиной этому в 40% случаев стала невозможность съездить в желаемое место, 13% пожаловались на слишком высокие цены в месте отдыха. По 9% остались недовольны погодой или краткостью отдыха, 6% раскритиковали сервис, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса 73% россиян заявили, что довольны тем, как провели лето 2021 года. Также 47% рассказали, что в период с июня по август с ними случилось больше хорошего, чем плохого. Среди самых важных событий прошедшего лета 15% респондентов назвали отпуск, путешествия и семейный отдых.

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