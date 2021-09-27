Киев возмутило решение Будапешта получать газ в обход Украины

Усматривается ущерб национальным интересам

Удивление и разочарование – такие чувства испытывают власти в Киеве по поводу подписания Будапештом нового долгосрочного контракта с российским "Газпромом". Расстроил их тот факт, что газ по этому контракту пойдет в Венгрию в обход Украины.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям…", - говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

Новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины подписан в Будапеште 27 сентября. После этого известия МИД Украины инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, передает "Интерфакс".

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