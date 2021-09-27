ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев возмутило решение Будапешта получать газ в обход Украины

14:17
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Усматривается ущерб национальным интересам

Удивление и разочарование – такие чувства испытывают власти в Киеве по поводу подписания Будапештом нового долгосрочного контракта с российским "Газпромом". Расстроил их тот факт, что газ по этому контракту пойдет в Венгрию в обход Украины.
Венгрия заключила с Россией долгосрочный контракт на поставки газа

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям…", - говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

Новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины подписан в Будапеште 27 сентября. После этого известия МИД Украины инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.