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В ВШЭ сообщили об оттоке талантливых студентов из России

14:24
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Они уезжают в основном в США и Европу

Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил в ходе Профессорского форума - 2021, что ведущие вузы России теряют в среднем 50% студентов, которые рано себя проявляют.
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По словам представителя ВШЭ, было проведено внутреннее исследование. Изучалась ситуация в 15 ведущих вузах страны. Речь о тех студентах, которые имеют опубликованные статьи и доклады уже на этапе бакалавриата.

"Из этих 15 вузов, по разным вузам, по разным направлениям ситуация разная, но от 20% до 85% этих студентов в зависимости вуза, научного направления уезжают в Соединенные Штаты Америки, в Европу, в Великобританию", - сказал Кузьминов (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что показатель в среднем больше 50%.

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