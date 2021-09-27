Власти расширят поддержку трудоустройства безработных

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями рассказал о поддержке правительством рынка труда страны. Так, принято решение продлить и расширить программу стимулирования найма.

Как напомнил глава кабмина, в рамках запущенной по поручению президента программы предоставлялись субсидии работодателям, которые трудоустраивают официально безработных граждан по состоянию на начало года.

"Теперь этой поддержкой они смогут воспользоваться, если возьмут в штат людей, которые были зарегистрированы на бирже труда до 1 августа текущего года", - сообщил премьер (цитата по ТАСС).

Кроме того, по его словам, выплачиваться субсидии будут при принятии на работу граждан с ограничениями по здоровью, а также воспитывающих несовершеннолетних детей одиноких и многодетных родителей.

Мишустин уточнил, что дата, когда именно человек встал на учет в центре занятости, не будет иметь значения.

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