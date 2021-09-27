Дочь Шойгу раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Ксения Шойгу стала мамой 17 сентября

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу поразила поклонников молниеносным избавлением от килограммов, набранных за время беременности.

17 сентября Ксения Шойгу стала мамой — она родила девочку. Всего через десять дней после родов Ксении удалось сбросить половину из набранных 10,5 килограмма.

Молодая мама поделилась с подписчиками в Instagram секретом похудения. Оказалось, Ксения придерживается особой диеты, предполагающей четыре приема пищи.

На завтрак девушка позволяет себе одно яйцо, грушу и черный кофе без сахара. Обед составляет индейка, хлебец со сливочным сыром, авокадо и яблоко. На ужин Ксения съедает большой овощной салат с зерненым творогом. Завершает день самый приятный прием пищи: бокал красного вина с кусочком сыра. Наряду с этим Ксения пьет воду без газа, а если проголодается — позволяет себе дополнительно яблоко или грушу.

Подписчики Ксении разошлись во мнениях. Многие похвалили молодую маму за хороший результат и прекрасную физическую форму. Однако нашлись и те, кто предложили не тратить время на диеты, а наслаждаться маленькой дочкой.

30-летняя Ксения Шойгу – младшая дочь Сергея Шойгу. Закончила факультет международных экономических отношений МГИМО. Сейчас Ксения - руководитель "Лиги героев" и советник заместителя председателя правления "Газпромбанка".

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