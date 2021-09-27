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Дочь Шойгу раскрыла секрет быстрого похудения после родов

14:48
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Ксения Шойгу стала мамой 17 сентября

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу поразила поклонников молниеносным избавлением от килограммов, набранных за время беременности.
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17 сентября Ксения Шойгу стала мамой — она родила девочку. Всего через десять дней после родов Ксении удалось сбросить половину из набранных 10,5 килограмма.

Молодая мама поделилась с подписчиками в Instagram секретом похудения. Оказалось, Ксения придерживается особой диеты, предполагающей четыре приема пищи.

На завтрак девушка позволяет себе одно яйцо, грушу и черный кофе без сахара. Обед составляет индейка, хлебец со сливочным сыром, авокадо и яблоко. На ужин Ксения съедает большой овощной салат с зерненым творогом. Завершает день самый приятный прием пищи: бокал красного вина с кусочком сыра. Наряду с этим Ксения пьет воду без газа, а если проголодается — позволяет себе дополнительно яблоко или грушу.

Подписчики Ксении разошлись во мнениях. Многие похвалили молодую маму за хороший результат и прекрасную физическую форму. Однако нашлись и те, кто предложили не тратить время на диеты, а наслаждаться маленькой дочкой.

30-летняя Ксения Шойгу – младшая дочь Сергея Шойгу. Закончила факультет международных экономических отношений МГИМО. Сейчас Ксения - руководитель "Лиги героев" и советник заместителя председателя правления "Газпромбанка".

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