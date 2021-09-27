Историк Соколов расплакался в суде

Ему отказались смягчить приговор

Петербургский суд оставил в силе приговор историку Олегу Соколову, осужденному за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

Защита историка просила переквалифицировать действия Соколова на статью "Убийство в состоянии аффекта", а также учесть аморальное поведение Ещенко.

Суд рассмотрел аппеляционную жалобу и отказался смягчить наказание, изменив приговор лишь в части обращения с вещественными доказательствами. Историк расплакался на суде и заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и попытке его сокрытия, передает "Интерфакс".

В декабре 2020 года суд приговорил Соколова к 12,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия.

63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги. Доцент во всем сознался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram