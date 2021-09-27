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Ребенок лишился пальца в зоопарке в Крыму

14:44
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Прокуратура начала проверку

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма и пресс-службе СУСК по республике Крым и Севастополю, в зоопарке "Тайган" тигр откусил палец на руке годовалому ребенку.
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Жительница Краснодара посетила зоопарк с малолетним ребенком 2020 года рождения.

"Будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных", - сказано в сообщении прокуратуры (цитата по РИА "Новости").

Известно, что мать поднесла ребенка вплотную к клетке, перенеся его через защитное ограждение. Пострадавший госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние ребенка не вызывает опасений.

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