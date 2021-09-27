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Военные НАТО заняли КПП на границе Косова и Сербии

14:47
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Намерения натовцев пока неясны

Американские, канадские и польские военные из контингента KFOR - международной миссии под эгидой НАТО в Косове - прибыли на КПП "Ярине". Пункт расположен на разделительной линии между непризнанным Косовом и центральной Сербией.             
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Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября. Сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк".

26 сентября этот район посетили посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Зинченко. Они сопровождали главу Минобороны Сербии и начальника сербского генштаба.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Косово онлайн", намерения натовских военных пока неясны. Непонятно, собираются ли они потребовать  косоваров покинуть незаконно занятые позиции – или же заменили на КПП спецназ непризнанного Косова.

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