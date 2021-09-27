В Москве ждут победителей чемпионата EuroSkills

Наша сборная заняла первое место

В столичном аэропорту Домодедово встречают сборную России, которая заняла первое место на европейских соревнованиях по профессиональному мастерству EuroSkills 2021.

Чемпионат проходил в Австрии, наша сборная завоевала 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Самыми лучшими россияне показали себя в компетенциях мобильная робототехника, укладка напольных покрытий, парикмахерское искусство.

В состав национальной сборной вошли 57 профессионалов из разных регионов страны, почти треть из них - москвичи. В аэропорту победителей встречают те, кто готовил участников, а также те, кто в будущем также мечтает посоревноваться.

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