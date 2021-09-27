Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной после гибели альпинистов

Мужчину задержали в рамках расследования уголовного дела

Организатор восхождения на Эльбрус, задержанный в рамках уголовного дела о гибели людей, дал признательные показания. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказали в Следственном комитете России.

В ходе допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания, сообщается на официальном сайте ведомства.

23 сентября 19 альпинистов, совершавшие восхождение на Эльбрус, попросили о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 альпинистов. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в больницу, семерых из них позже выписали.

27 сентября в Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения. Следствие заявило о намерении ходатайствовать о его аресте в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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