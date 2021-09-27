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Потерянную военным самолетом бомбу ищут на западе Франции

15:11
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Заверяют, что риска взрыва нет

ВВС Франции попросили власти нескольких городов на западе страны помочь в поисках муляжа бомбы. Ее потерял во время учений многоцелевой самолет Mirage 2000D. Поиски развернулись в департаментах Жиронда и Ланды.
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Штаб ВВС заверяет, что риска взрыва не существует. Тем не менее, нашедшим рекомендую не прикасаться к бомбе и немедленно известить жандармерию.

Самолет с муляжом бомбы направлялся с аэродрома у города Казо в департаменте Арьеж к полигону у города Каписе. Двухметровая бомба весом в 40 килограммов была закреплена у него на подвеске. Во время отработки бомбометания экипаж выполнил два захода на цель, однако система информировала о том, что задача не выполнена.  После посадки выяснилось, что бомбу где-то потеряли во время полета, передает ТАСС.

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