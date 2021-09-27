ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры

15:07
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Артист уже написал соответствующее заявление

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт написал заявление об уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Он сам сообщил об этом в беседе с ТАСС.

"Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность", - сказал артист.

Он добавил, что уже отправил заявление в Департамент культуры. При этом Ширвиндт отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром.

Александру Ширвиндту 87 лет, он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Пост худрука Театра сатиры занимает с 2000 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.