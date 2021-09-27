Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры

Артист уже написал соответствующее заявление

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт написал заявление об уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Он сам сообщил об этом в беседе с ТАСС.

"Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность", - сказал артист.

Он добавил, что уже отправил заявление в Департамент культуры. При этом Ширвиндт отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром.

Александру Ширвиндту 87 лет, он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Пост худрука Театра сатиры занимает с 2000 года.

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