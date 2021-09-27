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Синоптики пообещали россиянам зиму "в пределах нормы"

15:31
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

За Уралом будет немного теплее, чем обычно

Зима 2021-2022 годов на большей части России будет в пределах нормы. Росгидромет подготовил вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период. По прогнозам метеорологов, теплее средних значений будет на севере Урала, Сибири и Якутии.
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В пресс-релизе Минприроды России отмечается, что прогнозы температурного режима на отопительный период, выпущенные Гидрометцентром России, за последние 20 лет оправдываются на 58-81%.

Поь наблюдениям синоптиков, в России в сентябре средняя температура воздуха по стране на 2,5 градуса ниже, чем год назад. Такое явление наблюдается и в Европе, но пока с меньшей интенсивностью - в нынешнем сентябре там лишь на один градус холоднее. А в России в этом году пришлось раньше обычного начать отопительный сезон. В октябре, по данным Минприроды, средняя месячная температура прогнозируется выше нормы на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского и Сибирского ФО, на большей части Якутии, передает "Интерфакс".

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