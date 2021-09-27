Путин: пандемия должна помочь выработке алгоритмов на случай будущих рисков

Президент отметил, что в мире появляются новые факторы риска

России необходимы алгоритмы действий в случае возникновения различных рисков в будущем. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил глава государства Владимир Путин.

На заседании Совета Безопасности российский лидер отметил, что в мире появляются новые факторы риска, иногда кардинально меняющие ситуацию и влияющие на прежние планы. В качестве примера Путин назвал пандемию коронавирусной инфекции, которая спровоцировала закрытие границ и снижение деловой активности.

В сложившихся условиях российские власти реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, напомнил президент. Однако "необходимы механизмы быстрой корректировки и донастройки принятых планов и программ".

Владимир Путин пояснил, что в будущем необходимо отработать алгоритм действий фактически в автоматическом режиме, чтобы при возникновении подобных рисков можно было использовать имеющиеся наработки, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер заявил, что ковидный спад в экономике полностью преодолен, несмотря на нестабильную ситуацию на глобальных рынках. ВВП по итогам семи месяцев 2021 года вышел на докризисный уровень.

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