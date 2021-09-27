Песков рассказал о самочувствии Путина во время самоизоляции

Президент чувствует себя нормально, заверили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин во время самоизоляции чувствует себя нормально.

"Нет, всё нормально", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, не простыл ли Путин в осенний сезон.

14 сентября Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе он принял участие онлайн. Песков сообщил позже, что Путин "абсолютно здоров".

На прошедших выходных Путин отправился на отдых в Сибирь. Там он вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу рыбачил и гулял по горам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram