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Песков рассказал о самочувствии Путина во время самоизоляции

15:33
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Президент чувствует себя нормально, заверили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин во время самоизоляции чувствует себя нормально.

"Нет, всё нормально", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, не простыл ли Путин в осенний сезон.

14 сентября Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе он принял участие онлайн. Песков сообщил позже, что Путин "абсолютно здоров".

На прошедших выходных Путин отправился на отдых в Сибирь. Там он вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу рыбачил и гулял по горам.

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