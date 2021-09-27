В ДТП с автобусом в Воронеже пострадал человек

Авария произошла на Московском проспекте

На Московском проспекте в Воронеже автобус "Волгабас" (маршрут 5а) столкнулся с Volkswagen Polo.

За рулем автобуса был местный житель 1977 года рождения, за рулем иномарки - житель Кантемировки 1994 года рождения, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса - женщина 1982 года рождения. Ее отправили в больницу.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу. На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram