ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДТП с автобусом в Воронеже пострадал человек

15:42
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Авария произошла на Московском проспекте

На Московском проспекте в Воронеже автобус "Волгабас" (маршрут 5а) столкнулся с Volkswagen Polo.
"Огненное" ДТП в центре Москвы попало на видео

За рулем автобуса был местный житель 1977 года рождения, за рулем иномарки - житель Кантемировки 1994 года рождения, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса - женщина 1982 года рождения. Ее отправили в больницу.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не уступил дорогу. На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП в Воронеже
ДТП в Воронеже
ДТП в Воронеже
ДТП в Воронеже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.