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В Сербии проведут учения "Славянский щит"

15:49
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Россия примет в них участие

В середине октября на территории Сербии пройдут совместные российско-сербские учения "Славянский щит", передает ТАСС со ссылкой на источник.
Учения "Запад-2021" завершились

"Учения ПВО "Славянский щит" пройдут на территории Сербии с участием российских "Панцирей" в середине октября", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в ходе учений "Славянский щит - 2019" в совместных маневрах приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400. После этого сербская сторона закупила зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Прежде Сербия получила от России 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС и 30 танков Т-72МС стоимостью 75 миллионов евро.

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