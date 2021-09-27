Третий на подходе? Фанаты "разглядели" очередную беременность Меган Маркл

Жена принца Гарри уже родила двоих детей

Вокруг британской королевской семьи снова муссируются слухи о беременности. На этот раз речь об отказавшейся от титула жене принца Гарри Меган Маркл.

Мать двоих детей появилась на одном из мероприятий в коротком белом платье прямого кроя. Поклонники Маркл углядели на снимках округлившийся живот и решили, что Меган беременна в третий раз.

Ни подтверждение, ни опровержение со стороны Меган Маркл и принца Гарри не поступало, поэтому общественность остается в неведении — действительно ли семейство вскоре станет многодетным или Меган просто не уследила за своим весом, сообщает журнал Hello!

Примечательно, что совсем недавно в аналогичной ситуации оказалась Кейт Миддлтон, жена старшего брата Гарри принца Уильяма. Слухи о новой беременности Кейт Миддлтон появились на фоне двухмесячного отсутствия герцогини Кембриджской на публичных протокольных мероприятиях. Однако радостные ожидания почитателей британской королевской семьи не подтвердились.

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