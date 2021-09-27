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Россияне рассказали, почему недовольны летним отпуском

16:01
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

У многих не получилось поехать, куда планировали

Как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, недовольны своим летним отпуском в 2021 году остались 23% граждан.
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Основной причиной недовольства 40% назвали невозможность поехать туда, куда хотели. 13% при этом указали на слишком высокие цены, по 9% - на плохую погоду и то, что отдых был слишком коротким.

Больше всего в отпуске в России участникам опроса понравились природа (16%), новые впечатления (14%), теплое море (13%), качество сервиса в отелях (8%).

43% россиян отметили, что внутренний отдых изменился в лучшую сторону.

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