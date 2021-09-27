Франция хочет увеличить число членов СБ ООН

И расширить представительство африканских стран

В Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что Париж выступает за увеличение числа стран - членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Франция уже давно поддерживает идею расширения Совета Безопасности. Она выступает за расширение численности двух категорий членов Совета Безопасности - как постоянных, так и временных", - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Франция, продолжил он, поддерживает соответствующую инициативу G4 (Германия, Бразилия, Индия и Япония). Они выступают за создание одного дополнительного места.

Кроме того, Париж хочет, чтобы было расширено представительство африканских стран.

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