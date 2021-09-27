Путин подписал указ о приеме в российское гражданство ряда иностранцев

Паспорт получат ветеран Мария Кадар, режиссер Ханс-Йоахим Фрай и еще 28 человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе паспорт получит немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай и ветеран Мария Кадар, проживающая в Аргентине. Документ размещен на портале правовой информации.

Всего в списке 30 человек, которых приняли в гражданство России. Еще два человека отказались от паспорта России.

Согласно информации из сообщения посольства России в Аргентине, Кадар во время войны отправили в эвакуацию на Урал, в возрасте 10-15 лет она заготавливала дрова для электростанции, дающей энергию на военные заводы.

Ханс-Йоахим Фрай - немецкий режиссер, который, помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником гендиректора Большого театра.

В 2021 году Путин написал предисловие к книге Фрая "Научиться любить Россию". В свет она вышла около трех лет назад.

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