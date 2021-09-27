Эксперт прокомментировал итоги выборов в Германии

Неформальными победителями стали малые партии, отметил Владислав Белов

В Кремле рассчитывают на преемственность нового руководства Германии в отношениях с Россией. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, Москву и Берлин объединяет понимание того, что все проблемы можно и нужно решать только посредством диалога. Накануне в Германии прошли выборы в Бундестаг, на которых впервые за послевоенное время не переизбирался действующий канцлер, а правящий консервативный блок ХДС/ХСС показал свой худший результат и уступил социал-демократам.

Провозгласивший себя победителем выборов, едва закрылись избирательные участки, Олаф Шольц уже начал делать заявления по внешней политике. На сегодняшней пресс-конференции заговорил о "Северном потоке-2" - проекте, который из последних сил отстаивала уходящая Ангела Меркель. Шольц необходимость этого газопровода не оспаривает, но тут же делает реверансы в сторону третьих стран.

"Что касается данного газопровода, строительство которого уже завершено, то все должны позаботиться об обеспечении гарантий, связанных с его эксплуатацией. К этим гарантиям относятся и гарантии для Украины, которая останется страной-транзитёром. Это позволит снизить угрозу со стороны России в отношении стран Восточной Европы. Германия приложила значительные усилия для того, чтобы такие гарантии были даны", - сообщил Олаф Шольц, вице-канцлер Германии, кандидат на пост федерального канцлера от СДПГ.

Хотя сейчас Олафу Шольцу лучше бы подумать, что же ждет Германию после выборов. Как грамотно создать коалицию, чтобы сформировать жизнеспособное правительство. Абсолютного победителя в этой гонке не оказалось. Оба лидера весьма условны. Поддержка социал-демократов во главе с министром финансов не дотянула и до 26%. Это явно не всенародная любовь. Хотя и прорыв для этого политобъединения. Христанско-демократический союз, представляемый ставленником Ангелы Меркель Армином Лашетом, смог привлечь на свою сторону чуть более 24% избирателей. И это худший результат в истории. Протеже пока еще канцлерин Меркель вынужден был это признать.

"Мы не можем быть удовлетворены результатами. Поэтому сейчас необходимы большие усилия со стороны всех демократов. Мы должны преодолеть наши разногласия и сохранить единство Германии", - уверен Армин Лашет.

Всего в Бундестаг проходят шесть партий. У "Зеленых" - почти 15%, у свободных демократов -11,5%. Еще понемногу - у левых и "Альтернативы для Германии". Эксперты называют итоги этих выборов историческими: абсолютно все партии ко дню голосования просели в рейтингах. Но больше всего в весе потеряли так называемые слоны. И диктовать условия на политической арене теперь будут слонята - маленькие партии. Беспрецедентная ситуация.

"Неформальными победителями этих выборов являются не ХДС/ХСС и социал-демократы, а две малые партии под названием "Союз90/Зеленые и СВДП. Они будут определять, с кем играть в политический покер и с кем согласовывать те компромиссы, которые, наверняка, будут. "Зеленые" поближе к социал-демократам. "Свободные демократы" поближе к ХДС. И они уже вчера в рамках так называемого берлинского раунда поздно вечером начали зондирование, по каким параметрам мы можем объединиться. Как кошка с собакой. Домашняя кошка с собакой, которые могут дружить. И что мы скажем в кавычках "будущему хозяину" под названием канцлер", - заявил Владислав Белов, замдиректора института Европы РАН.

Объединяться, чтобы иметь парламентское большинство, победителям будет крайне непросто. Слишком разные взгляды. Один из возможных вариантов большой коалиции - СДПГ + Христианско-демократический блок вряд ли устроит последних, ведь это, по сути будет союз проигравшего с победителем. Еще возможна композиция "светофор" - по цветам партий: красные - социал-демократы, желтые – "Свободные демократы" и "Зеленые". Либо "ямайка". Если объединятся ХДС/ХСС, чей партийный цвет черный, "Свободная демократическая партия" и "Зеленые", то получится колористика флага островного государства. Впервые в истории Германии от голоса маленьких партий будет зависеть и кто станет канцлером. Так что, несмотря на то, что формально победила СПДГ, представляемая Олафом Шольцем, шансы по-прежнему есть и у ставленника Меркель Лашета. "Зеленые", чьему лидеру на время придется забыть о канцлерских амбициях, будут активно торговаться за министерские портфели. И если Шольц и Лешет - люди довольно прагматичные, а потому в отношениях с Россией, скорее, будут продолжать политику Ангелы Меркель: диалог и партнерство, там где пересекаются интересы. То у "Зеленых" - оголтелая антироссийская риторика. Они грозились не допустить к эксплуатации "Северный поток-2" и считают, что с Москвой нужно разговаривать исключительно языком санкций.

"То, что это ни к чему не приведет, кроме как к серьезнейшим новым конфликтам, это понятно. Но, боюсь, что так может произойти, если "Зеленые" получат ключевые посты в новом правительстве - министра иностранных дел, министра экономики и энергетики, то придется нам такую нехорошую, неприятную и нестабильную фазу в отношениях проходить. Но мой прогноз такой, что канцлер все-таки возьмет верх со своими советниками, своей командой, своей властью, и политика в отношении России при любом правительстве должна повернуть в прагматичное русло", - уверен член Валдайского клуба.

Формирование коалиции может занять до нескольких месяцев, но партии надеются уложиться к середине ноября. А пока есть время подумать над ошибками. Весьма популярная у части населения ультраправая "Альтернатива для Германии" взяла всего 11 с половиной процентов. Хотя за нее активно голосовал восток страны, но запад решил, что слишком пророссийская и никто в коалицию с ними не вступит. Левые не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, хотя несколько мест в Бундестаге получат. Если разделить все прошедшие в парламент партии на правоцентристские и левые, то голоса населения разделились в отношении них 50 на 50. Что говорит о колоссальном расколе в немецком обществе. Одни голосуют за стабильность, другие требуют перемен. И неважно, каких. Объединил страну, разве что, момент голосования. Явка - выше 75 процентов. На нее явно не рассчитывали. "Избирательный хаос" - окрестила пресса день выборов. Возле участков образовались очереди, элементарно не хватало бюллетеней. А подвезти их вовремя не могли. В Берлине одновременно с выборами проходил массовый спортивный марафон.

Лилия Акиньшина, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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