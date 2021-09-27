Венгрия оформила долгосрочный контракт с "Газпромом"

Киев недоволен

Как сообщило в понедельник агентство Reuters, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Речь идет о поставках газа в обход Украины.

Уточняется, что документ подписан руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в МИД Венгрии. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто назвал соглашение "неполитическим". Условия сделки могут быть скорректированы спустя 10 лет.

По словам Сийярто, Будапешт выступает против попыток Украины повлиять на внутренние дела Венгрии. Киев же пообещал обратиться в Еврокомиссию для "предоставления оценки соответствия соглашения европейскому законодательству".

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