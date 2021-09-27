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В Пакистане ликвидирован командир ИГ

17:02
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Он был убит во время операции в районе Мастунг

В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана ликвидирован Мумтаз Ахмед - высокопоставленный командир запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили в местном управлении по борьбе с терроризмом, передает РИА "Новости".
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Уточняется, что Ахмед был убит во время операции в районе Мастунг сотрудниками сил безопасности.

Известно, что убитый был причастен к теракту в Белуджистане в июле 2018 года во время предвыборного митинга. Жертвами атаки смертника стали около 130 человек.

При нападении погиб лидер партии "Белуджистан Авами" Навабзада Сирай Райсани.

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