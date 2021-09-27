Разработку Instagram для детей приостановили

Работа будет продолжена, но когда - неизвестно

Американская компания Facebook приостанавливает работу над приложением Instagram Kids - это специальная версия одноименной соцсети для детей младше 13 лет.

"Это даст нам время на работу с родителями, экспертами, политиками и регулирующими организациями, на то, чтобы выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и значимость данного проекта", - приводит сайт Facebook слова Адама Моссери, главы Instagram.

Он уточнил, что от своих планов в компании не отказываются, так как не следует в полной мере полагаться на возможности основного приложения по контролю.

В настоящий момент политика компании запрещает использование Instagram лицами младше 13.

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