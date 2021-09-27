Разработку Instagram для детей приостановили

Работа будет продолжена, но когда - неизвестно
Американская компания Facebook приостанавливает работу над приложением Instagram Kids - это специальная версия одноименной соцсети для детей младше 13 лет.
"Это даст нам время на работу с родителями, экспертами, политиками и регулирующими организациями, на то, чтобы выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и значимость данного проекта", - приводит сайт Facebook слова Адама Моссери, главы Instagram.
Он уточнил, что от своих планов в компании не отказываются, так как не следует в полной мере полагаться на возможности основного приложения по контролю.
В настоящий момент политика компании запрещает использование Instagram лицами младше 13.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram