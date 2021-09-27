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Назван главный канал передачи коронавируса

17:34
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Эта группа населения пока не охвачена вакцинацией

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил в беседе с порталом URA.RU, что сегодня одни из главных распространителей коронавируса - дети и подростки.
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Несовершеннолетние, напомнил специалист, пока не охвачены вакцинацией, так что создают устойчивый канал передачи инфекции. По его словам, у учащейся молодежи очень высокое число социальных контактов.

"В учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи", - отметил Болибок.

Именно из-за этого канала, предположил иммунолог, пандемия может продолжаться.

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