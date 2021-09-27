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Вакцинированных "Спутником V" могут не пустить в США

17:50
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Сейчас въезд в Штаты возможен при отрицательном тесте на COVID-19

Как сообщила в понедельник газета The Washington Post, власти Соединенных Штатов могут не пустить в страну вакцинированных от коронавируса российским препаратом "Спутник V" иностранцев.
ВОЗ сообщила о своей позиции по "Спутнику V"

Согласно данным издания, новые требования будут официально объявлены позднее. Чтобы попасть в США, человек должен прежде получить укол вакциной, одобренной либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения.

"Спутник V" пока данных одобрений не получил. Отмечено, что в силу новые правила вступят в ноябре.

Сейчас въезд в Штаты возможен при отрицательном тесте на COVID-19.

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