Вакцинированных "Спутником V" могут не пустить в США

Сейчас въезд в Штаты возможен при отрицательном тесте на COVID-19
Как сообщила в понедельник газета The Washington Post, власти Соединенных Штатов могут не пустить в страну вакцинированных от коронавируса российским препаратом "Спутник V" иностранцев.
Согласно данным издания, новые требования будут официально объявлены позднее. Чтобы попасть в США, человек должен прежде получить укол вакциной, одобренной либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения.
"Спутник V" пока данных одобрений не получил. Отмечено, что в силу новые правила вступят в ноябре.
Сейчас въезд в Штаты возможен при отрицательном тесте на COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram