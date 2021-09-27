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В Москве усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах

18:03
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

За сутки в столице выявили 3387 новых случаев COVID-19

Руководитель столичного департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил об усилении контроля за соблюдением масочного режима в Москве.
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Речь идет о предприятиях торговли и общественного питания. Мобильные группы регулярно проверяют эти объекты.

"На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно", - уточнил Немерюк (цитата по ТАСС).

В настоящее время за нарушения мер профилактики предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В понедельник в Москве зарегистрировали 3387 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализировано 810 человек, скончался 61 пациент.

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