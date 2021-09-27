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Фильм "Дюна" собрал в России более 1,1 млрд рублей

18:37
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

За второй уикенд картина выручила 356,9 миллиона

Сборы фильма "Дюна" в России превысили отметку один миллиард рублей. На это указывают данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

На данный момент картина собрала 1 122 132 911 рублей со дня старта проката 16 сентября. За второй уикенд фильм выручил 356,9 миллиона.

Бюджет фильма – 165 миллионов долларов (примерно 11,9 миллиарда рублей). Сборы в мире – 76,5 миллиона долларов.

Фильм "Дюна", действие которого разворачивается в далеком будущем, рассказывает историю Пола Атрейдеса - юноши, втянутого судьбой в межгалактическую борьбу за власть. Работа номинанта на премию "Оскар" Дени Вильнева ("Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049") основана на романе Фрэнка Герберта "Дюна".

"Его (автора книги – прим. ред.) исследования негативных последствий колонизации и вызванного ею хаоса стали портретом ХХ века и до сих пор актуальны. Все это показано глазами молодого человека, пытающегося, как и я в юности, найти свой путь в мире. Меня также поразило то, как Пол раскрывает свою сущность посредством иной культуры", - рассказал в промо-интервью Вильнев.

Трейлер фильма:

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Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна"
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