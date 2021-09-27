Бросившего яйцо в Макрона мужчину арестовали

Инцидент произошел в Лионе
Бросивший в президента Франции Эмманюэля Макрона яйцо мужчина арестован, передает телеканал BFMTV.
Уточняется, что задержанному вменяют насилие в отношение лица, наделенного государственной властью.
Инцидент произошел в Лионе. Макрон находился там с визитом. Глава государства посещал выставку. Из толпы в президента прилетело яйцо. Служба безопасности задержала молодого человека. Тот выкрикнул "Да здравствует революция".
В июне во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон получил от одного из собравшихся пощечину. Ударивший президента был приговорен к четырем месяцам тюрьмы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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