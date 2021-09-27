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Володин ревакцинировался от коронавируса

18:56
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих, отметил политик

Спикер Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин сообщил у себя в Telegram, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции.
Путин призвал к своевременной ревакцинации

"Сегодня ревакцинировался. Первую прививку от коронавируса сделал год назад. В этом мае ревакцинировался, учитывая снижение антител. Вакцинация - дело добровольное, и каждый вправе самостоятельно решать, делать прививку или нет. Но важно понимать, что это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких, коллег, окружающих", - написал политик.

Он добавил, что пандемия пока что никуда не ушла, ситуация остается непростой, наблюдается всплеск заболеваемости.

"Своевременная вакцинация позволяет избежать введения ограничительных мер, снижает количество заболевших", - подчеркнул Володин.

После выборов, продолжил он, необходимо сделать все, чтобы Госдума нового созыва не прерывала свою работу - особенно сейчас, когда предстоит обсуждать бюджет.

"Выход один - вакцинироваться. Со своей стороны такое решение принял. Сегодня сделал очередную прививку", - добавил спикер.

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